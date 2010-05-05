Британка народила дві пари близнят протягом року

Мешканка Великобританії народила дві пари близнят з перервою менше 12 місяців, повідомляє The Daily Mail. До цього подібних випадків у Великобританії не траплялося.

Хезел Боуден (Hazel Bowden) дізналася, що вагітна, за кілька днів до свого другого весілля в лютому 2005 року. За результатами ультразвукового дослідження з`ясувалося, що в неї буде двійня. Британка народила 22 вересня 2005, на чотири тижні раніше терміну. Новонароджену дівчинку назвали Ханна, хлопчика - Люк. Вага кожного з дітей при народженні склала близько 2,2 кілограма.

Через два місяці після пологів Хезел почала приймати міні-пілі (протизаплідні таблетки з мінімальною дозою прогестерону). За її словами, до цього вона використовувала комбіновані контрацептиви і була впевнена в гормональних препаратах.

Проте після чотирьох місяців після народження близнюків британка з подивом дізналася, що знову вагітна. Лікар, який обстежив Боуден в березні 2006 року, повідомив, що у жінки знову буде двійня. 19 вересня на п`ять тижнів раніше терміну на світ з`явилися дівчинка Сара і хлопчик Коннор, вагою близько 2,6 кілограма кожен.

Сорокарічна Боуден зазначила, що їй було нелегко, поки діти були зовсім маленькими. "Щодня ми з чоловіком готували по 24 пляшечки з молоком і чотири рази прали брудні пелюшки", - пояснила вона.

medportal.ru