В аптечному риб'ячому жирі виявлено миш'як

Аптеки в Республіці Тува (Росія) продавали біодобавки з підвищеним вмістом миш`яку, повідомляє прес-служба прокуратури регіону. Небезпечна продукція була виявлена в ході перевірки, проведеної співробітниками прокуратури і республіканського управління Росспоживнагляду.

У ході інспекції були перевірені 42 аптечних установи на території республіки. За даними прокуратури, в 22 аптеках були виявлені 137 пачки біологічно активної добавки "Жир рибний харчовий в капсулах", загальна вага яких становила більше чотирьох кілограмів.

Фахівці Росспоживнагляду провели лабораторні дослідження біодобавки. За результатами аналізів, у 29 пробах продукції вміст миш`яку перевищувало норму в 1,5-13 разів. Реалізація БАД була припинена.

У повідомленні прокуратури наголошується, що на упаковці БАД були нанесені написи "100 кращих товарів Росії", "Знак якості XXI століття", "Дітям - краще" і "Натуральний продукт для дітей і дорослих".

Прокуратура республіки внесла подання про усунення виявлених у ході перевірки порушень на ім`я керівників аптечних установ. Стосовно одного з керівників було порушено справу про адміністративне правопорушення.

medportal.ru