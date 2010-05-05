Любов — ліки від гіпертонії

Фізична любов часто стає причиною скандалів. Рідше вона - причина новин приємних.

Проте досить регулярно секс стає винуватцем медичних зведень, причому лікарі як попереджають нас про різні небезпеки, так і знайомлять з дивовижними корисними властивості заняття любов`ю...

Так недавно відбувся виступ міністра охорони здоров`я Бразилії Жозе Гомеш Темпорана, присвячений проблемам гіпертонії. Останнім часом це одна з найбільш хворобливих тем в країні, де близько чверті населення (190 мільйонів осіб) країни страждає від гіпертонії.

Так от, міністр охорони здоров`я в своєму огляді згадав, що одним з найважливіших моментів профілактики даного грізного захворювання є хороша фізична підготовка і постійний активний спосіб життя. Він вважає недостатнім лише по вихідним грати у футбол - необхідно повсякденно уважно стежити за собою, більше уваги приділяти уваги пішим прогулянкам, танцям і сексу...

Любов творить дива, ось і офіційний перший медик Бразилії визнав це.