Харківщина: під час глушіння риби тяжко травмовано людей
11:03, 05 травня 2010Країна
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Один - у критичному стані
У селі Васищеве Харківської області під час глушіння риби тяжко постраждали троє осіб.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, нещасний випадок стався 4 травня близько 20.30.
Троє 25-річних жителів Харкова під час риболовлі застосували невідомий вибуховий пристрій, який раптово вибухнув. Вони отримали тяжкі поранення і були доставлені до Харківської обласної клінічної лікарні до відділення політравми. Один із постраждалих перебуває у критичному стані. Подію розслідують правоохоронці.
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