Харківщина: під час глушіння риби тяжко травмовано людей

У селі Васищеве Харківської області під час глушіння риби тяжко постраждали троє осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, нещасний випадок стався 4 травня близько 20.30.

Троє 25-річних жителів Харкова під час риболовлі застосували невідомий вибуховий пристрій, який раптово вибухнув. Вони отримали тяжкі поранення і були доставлені до Харківської обласної клінічної лікарні до відділення політравми. Один із постраждалих перебуває у критичному стані. Подію розслідують правоохоронці.