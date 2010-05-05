Психолог з Відня Герхард Шорт підрахував, що в тісному колективі співробітник, котрий з`явився на роботу похмурим, здатний змусити сумувати всіх інших лише за 20 хвилин!

Вчений стверджує, що вся справа не стільки в співпереживанні, скільки в біохвилях особливої частоти, які виходять від людини в поганому настрої. Ті люди, кому легко зіпсувати настрій, в 3 рази частіше веселунів і циніків страждають серцево-судинним захворюваннями і виразкою шлунку.

Медики підрахували, що з усіх емоцій, що їх середня людина відчуває протягом життя, 45% припадає на негативні, 35% - на нейтральні, і лише 20% - на позитивні. Виходить, сумуємо ми більш ніж в 2 рази частіше, ніж радіємо.

Вчені вважають, що наш мозок довше зберігає негативну інформацію і з більшою ретельністю її відтворює. До того ж поганий настрій може навіть спотворити результати аналізів!

Отже, у поганому настрої не варто:

- Здавати аналіз крові. Деякі показники можуть бути необ`єктивні. Наприклад, рівень гемоглобіну підскочить, якщо ви роздратовані, і впаде, якщо відчуваєте млявість. Те ж саме і з рівнем глюкози.

- Проходити гастроскопію. Коли ми роздратовані, підвищується вироблення шлункового соку і кислотність.

- Лягати на пластичну операцію, особливо на обличчі: результат буде гіршим і гоїтися шви будуть довше.

- Робити косметичні процедури (пілінг, обгортання і т. д.). Шкіра в такому стані напружена і менш сприйнятлива, ефект буде нижчий.

- Здійснювати серйозні покупки - вони будуть викликати потім негативні асоціації, можна хіба що легкий шопінг, щоб розвіятися.

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