Тальк підвищує ризик розвитку раку матки

Використання гігієнічної пудри – тальку хоч би раз в тиждень може збільшувати ризик виникнення раку матки на 24%.

З 1982 року співробітники Гарвардської медичної школи в Бостоні (США) спостерігали за 66 тис. жінок. За час дослідження рак матки розвинувся у 600 з них. За словами фахівців, частинки пудри, нанесені на геніталії, можуть переміщатися по тілу і залишатися в організмі на довгі роки, викликаючи запалення, що дозволяє рости раковим клітинам. Найбільшому ризику піддаються пані в клімактеричному віці, які почали користуватися тальком в юності і робили це впродовж десятиліть.

Попередні дослідження показували, що тальк також може підвищувати на 41% небезпеку утворення пухлин в яєчниках.

newsland.ru