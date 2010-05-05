Пляжі Одеси цього року будуть безплатними

Одеський міський голова Едуард ГУРВІЦ вимагає забезпечити жителям і гостям міста безкоштовний і вільний прохід на пляжі, а також належний санітарно-технічний стан курортно-прибережної зони.

Як передає кореспондент, про це йдеться в оприлюдненому сьогодні розпорядженні мера Одеси у зв`язку з відкриттям курортно-пляжного сезону в місті.

Згідно з документом, виконавчим і територіальним органам міськради, орендарям пляжів і берегових споруд належить також організувати «безперебійну роботу рятувальних станцій, підтримувати в належному технічному стані споруди, будівлі, пляжне устаткування, громадські туалети, мережі водопостачання і водовідведення в пляжній зоні», яка тягнеться вздовж берегової лінії на 30 кілометрів.

Крім того, «для забезпечення перевезень одеситів і гостей міста до морських пляжів і місць масового культурного відпочинку з 1 травня до 1 червня у вихідні і святкові дні, а з 1 червня по 2 вересня щодня», введено додаткові 10 автобусних маршрутів вартістю проїзду 0,5-2 грн. 70 автобусів доставлятимуть людей в курортну зону Лузанівки, на пляжі Великого Фонтану і в Аркадію.

З 1 травня також введено тролейбус №13, що сполучає вулицю 25-ї Чапаївської дивізії з пляжем Аркадія, і трамвай №8, що прямує за маршрутом Лузанівка - вулиця Паустовського.

Згідно з розпорядженням мера, курортно-пляжний сезон в Одесі триватиме до 1 жовтня.