Прикарпаття виділить 15 млн на літнє оздоровлення дітей

Прикарпаття планує спрямувати на відпочинок та оздоровлення дітей влітку 2010 року майже 15 млн. гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на нараді в облдержадміністрації, на якій обговорювали організаційні питання оздоровчої кампанії нинішнього року. Обласний і місцеві бюджети виділять відповідно 3,8 млн. грн. і 5,3 млн. грн., ще 1,4 млн. грн. – залучать позабюджетних коштів, решту направить Фонд соціального страхування.

На Прикарпатті, за попередніми даними, працюватимуть 11 оздоровчих закладів стаціонарного типу, 588 таборів з денним перебуванням, 45 наметових та інших таборів.

Загалом Івано-Франківська область планує оздоровити у таборах різних типів 50% школярів, 100% дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та 70% дітей із малозабезпечених сімей. Нині в області проживає понад 188 тис. дітей віком від 7 до 17 років.