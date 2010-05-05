Тернопільщина: затверджено програму боротьби з раком

Тернопільська облрада затвердила програму профілактики ВІЛ/СНІДу і програму боротьби з онкозахворюваннямиернопільська обласна рада затвердила програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду і підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, під час представлення програми начальник обласного управління охорони здоров’я Богдан ОНИСЬКІВ повідомив, що програма передбачає зниження темпів росту захворюваності на ВІЛ-інфекцію та смертності від СНІДу.

За даними Б.ОНИСЬКІВА, на обліку в обласному центрі профілактики і боротьби зі СНІДом перебуває 481 особа, з них 42 хворих на СНІД, 28 дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих жінок.

Вік ВІЛ-інфікованих в області складає від 19 до 54 років, чоловіків 64,6%, жінок 35,4%.

Загальний кошторис програми - 8,023 млн. грн. Усі кошти буде виділено з обласного бюджету.

Також Тернопільська облрада затвердила обласну програму боротьби з онкологічними захворюваннями до 2016 року.

Як повідомив Б.ОНИСЬКІВ, програма передбачає підвищення ефективності заходів з профілактики, своєчасного виявлення та лікування онкологічних захворювань, створення умов для продовження і поліпшення якості життя онкологічних хворих шляхом удосконалення методів діагностики і профілактики.

За його даними, в області проживають понад 20 тис. осіб, які перенесли онкологічне захворювання. «Рівень захворюваності та смертності від раку постійно підвищується через несприятливу екологічну ситуацію. Незадовільним є забезпечення лікувально-діагностичною аппаратурою, яка на 80% потребує капітального ремонту або заміни, що істотно обмежує можливості проведення діагностики та лікування злоякісних новоутворень», – зазначив Б.ОНИСЬКІВ.

Загальний кошторис програми - 28,989 млн. грн.