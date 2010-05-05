Газована вода старить

До списку шкідливих властивостей газованих напоїв стараннями учених з Гарварду додалося ще одна. На думку фахівців, вживання підсолоджених шипучок може привести до передчасного старіння і навіть ранньої смерті.

Виявлені і винуватці - фосфати. Підвищений вміст цих солей в напоях незмінно викликає хронічні захворювання нирок і серцево-судинної системи. Крім того, у великій кількості фосфати ведуть до важкої атрофії скелетних м`язів. Говорить один з головних авторів дослідження, представник Відділення інфекційних хвороб і імунології при Гарвардській стоматологічній школі, професор Шаукат Раззак: "За останні десятиліття люди навчилися контролювати вміст різних речовин в раціоні. Прийшов час пригадати і про фосфати - їх підвищені концентрації в більшості сучасних готових продуктів можуть помітно укорочувати людське життя".

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