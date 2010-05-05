Чисті руки медиків рятують життя людей

Глобальна кампанія зі стимулювання гігієни рук серед працівників охорони здоров`я "Рятуйте людські життя: дотримуйтеся чистоти рук" стартує сьогодні в Женеві під егідою Всесвітньої організації охорони здоров`я / ВООЗ /. Ця ініціатива, яка проводиться вже вдруге, пропагує необхідність поліпшення гігієни рук з метою припинення передачі потенційно небезпечних для життя інфекцій в медичних установах.

Кампанія відзначає свій другий рік випуском методичного посібника "Основи самостійної оцінки гігієни рук" / "Hand Hygiene Self-Assessment Framework" /, призначеного для аналізу заходів щодо стимулювання гігієни рук та відповідних практичних методик у клініках і лікарнях. У дні проведення кампанії для фахівців охорони здоров`я в онлайновому режимі будуть організовані лекції про інфекційний контроль.

Ініціатива "Рятуйте людські життя: дотримуйтеся чистоти рук" пропонує медичним установам провести сьогодні або в найближчі дні дослідження того, чи правильно дотримуються співробітники практичних методик перед тим, як торкаються до пацієнтів. Метою цієї ініціативи також є демонстрація прихильності медичних установ до проблеми гігієни рук та їхня реєстрація в глобальній базі даних.

ami-tass.ru