Медичну «благодійність» в Україні візьмуть під контроль?

Антимонопольний комітет зацікавився українськими медичними установами, де вимагають астрономічні суми в якості «благодійної допомоги». Після проведеного розслідування в АМКУ встановили, що медичні установи самостійно встановлюють розміри добровільних внесків залежно від виду медичної послуги.

«Благодійні пожертви є завуальованими платними послугами, нав`язування яких може призвести до порушення конкуренційного законодавства та негативних наслідків для споживачів. Хоча нашим законодавством передбачена сплата добровільних благодійних внесків до будь-яких розмірах, прийнятних для споживачів », повідомили в прес-службі АМКУ.

На вимогу комітету, МОЗ направив до медустанов роз`яснювальні листи з проханням дотримуватися закону під час збору добровільних внесків від споживачів. Однак ясно, що ефекту від цих листів не буде. Тим часом експерти стверджують, що контролювати благодійну допомогу неможливо. У той же час і без неї вітчизняна медицина існувати не здатна.

«Як можна контролювати благодійність, якщо в нашому законодавстві не написано, що цього робити не можна? Благодійні внески можна збирати хоч на паперті, хоч на вокзалі. Якщо наводити порядок, тоді треба ці внески взагалі заборонити », - заявив Віктор Сердюк, віце-президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки паціентов.

За його словами, цього року на медицину в бюджеті передбачили 41 млрд грн. Разом з тим ще як мінімум 30 млрд грн піде на вітчизняну медицину з кишені простих громадян.

«Приблизно 16-20 млрд українці витрачають на ліки. Крім того, лягаючи в лікарню, несуть із собою і постільну білизну, і їжу, і плівки для рентгену. Виходить, лише 10-15% із цієї суми складають безпосередньо грошові внески. Це 3-5 млрд гривень на рік. Добре, якщо ці гроші отримують лікарі, які надали пацієнтові якусь послугу », - пояснює пан Сердюк.

Експерт упевнений, що одним з виходів у ситуації, що склалася може стати введення цільових благодійних внесків: «на постільну білизну», «на інструменти» ... Проте контролювати їх використання повинні самі пацієнти, які можуть організовувати спеціальні наглядові ради.

novaya.com.ua