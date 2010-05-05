Бюджет Міністерства охорони здоров’я збільшено на 600 млн

Цьогорічний бюджет Міністерства охорони здоров’я і програм, які фінансуються через МОЗ, збільшено на 600 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Зіновій МИТНИК.

«Що стосується безпосередньо бюджету охорони здоров’я і програм, які фінансуються через міністерство, є часткове збільшення на 600 млн.», - сказав З.МИТНИК.

Крім того, він зауважив, що консолідований бюджет усієї медичної галузі на цей рік збільшено на 9 млрд. грн.

За його словами, це рішення дасть можливість профінансувати об’єкти незавершеного будівництва. Зокрема, цього року планується добудувати два радіохірургічних центри діагностики і лікування онкологічних хворих у Києві, а також здати в експлуатацію токсикологічний центр «ОХМАДИТу».

Крім того, міністр повідомив, що у 2010 році на 20% збільшено видатки на закупівлю медикаментів.

Також, за словами З.МИТНИКА, обсяг витрат на медичну галузь у 2010 році складе 3,64% від ВВП порівняно з 2,9% у 2009 році.