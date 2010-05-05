Завтра очікуються дощі та грози

Київ. 5 травня. УНІАН. Завтра у західних областях України очікуються короткочасні дощі, грози, місцями шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с, в окремих районах град, вранці та вдень на Закарпатті, Волині, Львівщині та Івано-Франківщині місцями сильні дощі.

Температура на заході вночі 8-13°, на Закарпатті до 16°, вдень 18-23°, у Карпатах 10-15°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території очікується мінлива хмарність, без опадів; температура вночі 7-12°, вдень 22-27°, у Криму 19-24°.

Вітер в Україні переважно південно-східний, 7-12 м/с.

У Київській області у четвер опади не очікуються. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 22-27°. У Києві температура вночі 10-12°, вдень 24-26°.