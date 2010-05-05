Донеччина: 41% людей працюють в антисанітарних умовах

У Донецькій області в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, працюють 286,2 тис. осіб, або 41,2% всіх працівників виробничих галузей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в Головному управлінні статистики Донецької області, пославшись на дані статистичної звітності, які були складені на основі результатів атестації робочих місць на початок 2010 року на підприємствах промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв`язку.

Згідно повідомленню, зокрема в несприятливих умовах працюють 62,6 тисячі жінок, що складає 22,7% загальної їх чисельності в цих галузях.

У сільському господарстві в шкідливих умовах працюють 8,4% всіх зайнятих там працівників, у сфері транспорту і зв`язку – 28,5% (зокрема на транспорті – 34,1%), в будівництві – 30,3%, в промисловості – 46,9% всіх працівників галузі.

Найбільш високою є питома вага працівників, зайнятих в шкідливих умовах, в металургійному виробництві і виробництві готових металевих виробів – 48%, у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – 57,8%, у вугільній промисловості – 75,7%. При цьому серед працюючих на металургійних підприємствах чоловіків дію шкідливих виробничих чинників випробовують 58,6% осіб, на коксохімічних підприємствах – 68,7%, у вугільній галузі їхня питома вага досягла 88,9%.