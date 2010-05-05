ОДА мають опікуватися лікарнями для ветеранів війни

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив головам обласних державних адміністрацій взяти шефство над лікарнями, які обслуговують ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Координаційної ради з питань підготовки відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що раніше така практика існувала і приносила позитивний результат. «На мій погляд, якщо голова адміністрації буде закріплений за шпиталем, то він буде нормально функціонувати», - сказав Президент.

Також він дав доручення облдержадміністраціям відновити у всіх лікарнях палати для обслуговування учасників війни.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, раніше подібними палатами опікувались підприємства різної форми власності на місцях.