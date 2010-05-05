У Донецькій області в червні для новонароджених не буде протитуберкульозної вакцини

У Донецькій області в червні поточного року для новонароджених не буде протитуберкульозної вакцини.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН керівник програми «Подолання епідемії туберкульозу в Донецькій області» у Фонді Ріната Ахметова «Розвиток України» Денис ДЕНІСЕНКО.

За його словами, сьогодні «з вакциною складності: у регіоні створилася дуже критична ситуація - наступного місяця для новонароджених дітей не буде вакцини протитуберкульозної».

Д.ДЕНІСЕНКО нагадав, що «така ж ситуація була минулого місяця, однак тоді фонд закупив вакцину для всіх новонароджених в області».

Водночас він наголосив, що тут фонд не може повністю замінити функції держави і постійно забезпечувати регіон вакциною. «Ми не можемо постійно підміняти державу. Закупівля для новонароджених до 10 тисяч доз вакцин коштує десь 70 тис. грн. І якщо ми кожного місяця закуплятимемо вакцину, нам не вистачить на ту саму підтримку лікарів і закупівлю обладнання», - пояснив Д.ДЕНІСЕНКО, підкресливши, що «це функція держави, і вона виконується погано».

Довідка УНІАН. Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Фонд створює фундамент для успішного і стійкого розвитку українського суспільства, інвестує в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження і розвиток української культури.

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