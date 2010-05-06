У Росії зросла народжуваність

Як і раніше, реєструється зростання народжуваності і зниження смертності в Росії. Про це, як передає ІТАР-ТАРС, заявила сьогодні керівник профільного міністерства Тетяна Голікова. За її словами, в першому кварталі поточного року в країні з`явилося на світ на 1,5 відсотка більше дітей, ніж за аналогічний період минулого року. За цей же період смертність скоротилася на 2 відсотки.

За даними МОЗ, протягом перших трьох місяців 2010 року в Росії народилися 428,3 тисячі дітей, що на 6,5 тисячі або на 1,5 відсотка більше, ніж у відповідний період 2009 року. При цьому в березні поточного року на світ з`явилися 161 тисяча немовлят – на 9,9 тисячі або на 6,6 відсотка більше в порівнянні з березнем минулого року.

Міністр також заявила про тенденцію, що продовжувалася, до зниження смертності. Так, в порівнянні з першим кварталом минулого року число померлих в РФ скоротилося на 10,7 тисячі осіб, або на 2 відсотки.

medportal.ru