Чим небезпечні американські гірки

Круті повороти, різкі підйоми і висока швидкість руху на американських гірках приносить багато гострих відчуттів, але й загрожує пошкодженням слуху, попереджають лікарі лікарні Генрі Форда /США/. Дослідники вперше знайшли зв`язок між силою прискорення в подібному вигляді атракціонів і загальними травмами вуха - вушними баротравми, які відбуваються при порівняно швидкій зміні тиску між зовнішнім середовищем, в барабанній перетинці і тиском у вусі.

У своїх крайніх проявах баротравми вуха призводять до тимчасової втрати слуху і найчастіше стають причиною запаморочення, дискомфорту і болю або відчуттю "закладених" вух. Так як баротравми при катанні на американських гірках відбувається раптово, постраждалому дуже важко вирівняти вушний тиск за допомогою таких звичних способів, як позіхання або жувальна гумка.

Вже встановлено, що вушні баротравми часто відбуваються під час подорожей на літаку, під час дайвінга і при використанні саморобних вибухових пристроїв. Клініцисти рекомендують любителям крутих віражів сидіти обличчям вперед протягом всієї поїздки на атракціоні і не повертати голову, щоб не дати прискоренню повністю впливати на слухову систему, а також для запобігання шийних травм.

Фахівці радять не катати маленьких дітей на американських гірках, оскільки навіть у дорослих подібна розвага може призвести до запалення барабанних перетинок.

ami-tass.ru