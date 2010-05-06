Землетрус стався на кордоні Перу і Чилі

Землетрус магнітудою 6,4 стався в середу на півдні Перу в районі кордону з Чилі.

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на сайт Геологічної служби США.

Даних про потерпілих і масштабах збитків поки що немає.

За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу знаходився за 59 кілометрів на північний захід від перуанського міста Такна і за 59 кілометрів від чилійського міста Аріка. Землетрус стався на глибині 11 кілометрів.

У Чилі 27 лютого стався землетрус магнітудою 8,8. За офіційними даними, жертвами стихії стали 497 чоловік.