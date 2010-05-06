Землетрус стався на кордоні Перу і Чилі
09:22, 06 травня 2010Країна
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Силою 6,4 бала
Землетрус магнітудою 6,4 стався в середу на півдні Перу в районі кордону з Чилі.
Про це передає РІА «Новости» з посиланням на сайт Геологічної служби США.
Даних про потерпілих і масштабах збитків поки що немає.
За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу знаходився за 59 кілометрів на північний захід від перуанського міста Такна і за 59 кілометрів від чилійського міста Аріка. Землетрус стався на глибині 11 кілометрів.
У Чилі 27 лютого стався землетрус магнітудою 8,8. За офіційними даними, жертвами стихії стали 497 чоловік.
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