У Китаї внаслідок урагану загинули 23 людей

Внаслідок ураганного вітру і зливових дощів на південному заході Китаю загинули 23 людей, ще 161 дістали поранення.

Як передає ІТАР-ТАСС, найбільше всіх постраждали повіти Дяньцзян і Лянпін, в яких ударом стихії були зруйновані будинки, постраждали сільгоспугіддя.

На останній повіт, як повідомлялося раніше, обрушився торнадо, внаслідок чого загинуло 6 чоловік, ще 34 дістали поранення. У повіті Дяньцзян від зливових дощів і сильного вітру загинули 17 чоловік, 127 поранено.

Місцевий уряд вживає необхідні заходи для надання допомоги потерпілим, розпочато відновні роботи.