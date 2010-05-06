Горіхи і сухофрукти з Таджикистану - розсадник млявого паралічу?
09:37, 06 травня 2010Країна
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У Росії вилучили з продажу
Роспотребнагляд заборонив ввезення до Росії горіхів і сухофруктів з Таджикистану, зокрема приватними особами, через спалах поліомієліту в республіці. Про це повідомляє прес-служба відомства. Глава Роспотребнагляду Геннадій Онищенко також доручив вилучити з торгових мереж сухофрукти і горіхи з цієї країни.
За даними Європейського регіонального бюро ВООЗ, на кінець квітня в Таджикистані зареєстровано 171 випадок гострого млявого паралічу, зокрема 168 випадків серед дітей до 15 років. 12 хворих померли. У 32-х випадках діагноз "поліомієліт" був підтверджений лабораторно.
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