Мокриця - бур'ян корисний

Мокриця є корисним бур`яном, і вона займає своє гідне місце серед безлічі інших цілющих рослин. При цьому ця трава має ще одну унікальну властивість, адже вона не має протипоказань.

Ця рослина з успіхом використовується при лікуванні таких недуг, як неврастенія, гіпертонія, гострий або хронічний ларингіт, бронхіт, хронічний гепатит, холецистит, цироз печінки.

Її можна використовувати для лікування жовчнокам`яної хвороби, гастриту, коліту, рекомендована вона й при набряках серцевого і ниркового походження, пієлонефриті, циститі, сечокам`яній хворобі, подагрі.

Якщо ж звернутися за порадою до травників, то вони радять використовувати цю рослину для приготування страв, включаючи їх у свій щоденний раціо до овочевих салатів або супів.

Бажано використовувати рослину в сирому вигляді, зрізавши її, і промивши. Салати, з додаванням цієї рослини, дуже корисні хворим з цукровим діабетом.

Якщо ж вам потрібно позбавитися кашлю, вам допоможе мокриця - слід залити свіжу траву окропом і добре запарити, остудити, а потім покласти на груди. Зверху необхідно накрити поліетиленом і вовняною тканиною. Подібну процедуру рекомендується проводити не менше трьох разів.

Компреси з цієї трави у свіжому вигляді добре допомагають при гематомах і варикозному розширенні вен. Можна мокриці приймати й усередину у вигляді настою, це корисно робити при підвищеному артеріальному тиску, або ж ішемічній хворобі серця.

А готується настій елементарно: візьміть одну столову ложку трави й залийте її однією склянкою окропу, залиште для настоювання на тридцять хвилин. Потім настій слід процідити, віджати і довести кип`яченою водою до початкового об`єму. Готовий засіб приймають тричі на день до їжі по третині склянки.

Варто згадати і про те, що цю цілющу траву можна заготовити на зиму, висушивши її при температурі, що не перевищує сорока градусів, розклавши в темному і добре провітрюваному приміщенні. Готову сировину слід зберігати в скляній банці або в тканинному мішечку.

Лікуйтеся на здоров`я!

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