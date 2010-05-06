Кому редиску їсти не можна

Хоч і редис овоч корисний - запобігає утворенню каменів, схудненню і взагалі має загальнозміцнюючу дію, однак є люди, яким його вживати категорично протипоказано. Це передусім хворі з панкреатитами, холециститами, гепатитами, запаленнями шлунка і кишечника.

Дієтологи радять навіть здоровим людям у "чистому вигляді" редис не вживати - гострі речовини, що у ньому містяться, можуть викликати спазм шлунка або кишечника. Краще їсти його у вигляді салатів, заправлених олією.