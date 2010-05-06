Коричневий рис знижує тиск

Якщо замість білого рису споживати коричневий, можна захиститися від високого кров`яного тиску і атеросклерозу, а також понизити ризик виникнення серцевих нападів.

Коричневий рис набагато корисніший білого - в ньому більше поживних речовин (вони зберігаються в коричневій висівковій оболонці) і волокон. У Азії такий рис вживають в їжу в основному діти і люди похилого віку, тоді як в Європі і Америці його цінують прихильники здорового способу життя. У коричневого рису тільки один недолік - недовгий термін зберігання.

Недавні дослідження, проведені співробітниками Університету Темпла (США), показали, що коричневий рис містить особливу речовину, яка захищає серце від пошкоджень білками. У білому рисі такої сполуки немає, оскільки вона руйнується при шліфовці зерен.

Це спостереження може пояснити, чому в Японії, де рис є основною їжею більшості людей, захворювання серця менш поширені, ніж в інших країнах.

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