Йога у воді - надзвичайний результат

Відомий в індійському місті Агра йог Харіш Чатурведі може довго говорити про благодатні для людини властивості води, але віддає перевагу над словами справі.

Першим серед своїх колег з йоги він почав пропагувати заняття нею у водному середовищі, і його уроки зараз стають вельми популярними в Індії. "Багато хто вчиться плавати, але якщо одночасно з цим ще і займатися в басейні йогою, то плавець просто не знатиме втоми", - запевняє Чатурведі. Ще за його словами, у навчаного при цьому не стане проблем з диханням. Адже заняття йогою учать правильним вдихам і видихам, а якщо вчитися цьому у воді, то ефект буде на порядок вищим.

У нього, мабуть, скоро не буде відбою від учнів і біда лише в тому, що в Агрі, відомій присутністю на її території такої світової архітектурної знаменитості, як біломармуровий мавзолей Тадж-Махал, поки що мало місць, де можна попустувати у воді і зовсім немає природних водоймищ.

ami-tass.ru