В Україну хотіли незаконно ввезти медобладнання

Волинські митники у пункті пропуску „Ягодин” вилучили контрабандну партію медичного обладнання для салонів краси, вартістю 211 тис. грн. Імпортну високоточну spa-апаратуру намагався ввезти в Україну нелегальним шляхом житель Запорізької області, приховавши серед іншого товару, без сплати митних платежів. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ягодинської митниці.

Як зазначено в повідомленні, в офіційних супровідних документах та попередньому повідомленні йшлося лише про товар „радіатори теплообмінники до трансформаторів”, проте в процесі ретельного контролю митники виявили ще й німецьку експортну декларацію, інвойси та пакувальний лист на товар „медичне обладнання”. Результатом перевірки вантажу стало вилучення до рішення суду 43 найменувань апаратури для салонів краси, зокрема міні-саун для обличчя, аналізаторів вологості, аналітичних ваг, пристроїв для манікюру та педикюру, інфрачервоних масажерів, гідромасажних ванн та ін.

Під час складання протоколу про порушення митних правил, водій вантажівки зізнався, що самовільно зрізав пломби на автомобілі з метою взяти в Німеччині „попутній вантаж” і таким чином заробити на незаконній оборудці. Мовляв, на паркінгу до нього підійшли двоє невідомих і попросили доправити в Україну медичне обладнання.

Наразі контрабандний вантаж вилучено. Подальшу долю німецької апаратури та водія вирішуватиме суд.