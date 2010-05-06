Вишня спалює жир

Вишня має могутні протизапальні переваги в порівнянні з іншими ягодами, довели учені Університету Мічігану. На прикладі лабораторного дослідження, проведеного на мишах, біологи виявили, що збагачений вишнею раціон не тільки знижує загальні запальні процеси в організмі, але і зменшує запалення в ключових органах /жир на животі, серце/, які впливають на ризик серцевої хвороби у тих, хто має ожиріння.

Як вважають лікарі, продукти, багаті антиоксидантами, такі, як вишня, потенційно зменшують запалення і володіють сильними корисними властивостями для зниження ризику захворювань. Їх гіпотеза була підтверджена дослідженням за участю 10 пацієнтів з ожирінням або надмірною вагою, яким запропонували пити вишневий сік щодня протягом 4 тижнів. Клініцисти відзначили в організмі учасників істотне скорочення декількох маркерів запалення, а також пониження рівнів ключового чинника ризику серцевої хвороби.

Вишня доступна для споживання цілорічно в сушеній, замороженій формі або у вигляді соку, і її легко включити в щоденний раціон. Це приємний спосіб захистити своє здоров`я від шкідливих наслідків запалення, додають фахівці.

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