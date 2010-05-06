Чому людина пітніє

Навесні ми пітніємо набагато активніше. Як же уникнути цієї проблеми, про яку на людях навіть говорити соромно? Ось кілька порад.

Відмовтеся від кави та міцного чаю. Кофеїн посилює частоту скорочень серця, примушує його працювати, як у разі перегріву тіла.

Намагайтеся не носити влітку синтетичний одяг, він не пропускає вологу і зробить вас мокрим, як курку.

Позбудьтеся зайвої маси тіла. Всім відомо, що повні люди більше пітніють, будь-яке фізичне навантаження в спеку стає для них непосильним.

Не нервуйтеся; вживайте заспокійливі препарати, корисні також автотренінг та заспокійливі дихальні вправи. Неспокійних людей навіть у разі незначного переживання кидає в піт.

Застосовуйте засоби від поту. Наносити антиперспірант можна лише на чисте тіло, коли піт ще не встиг виділитися. За першої можливості намагайтеся змити антиперспірант зі шкіри, дати їй подихати. Але запам`ятайте: цей засіб не підходить тим, хто любить гострі страви. Речовини, які містяться в ароматних прянощах, подразнюють не лише смакові рецептори язика та піднебіння, а й шкіру. Потрапляючи до потових залоз, які закупорені антиперспірантом, вони можуть спричинити запалення.