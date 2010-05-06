Експерти забракували 8% питної води з водопроводу

Фахівці Держспоживстандарту України перевірили 373 тис. 375 куб. м питної води з водопроводу. Нормативній документації не відповідало 30 тис. 71 куб. м, або 8%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, в цілому, було перевірено 54 підприємства з постачання води, і порушення виявлені на 43 із них.

Зокрема, на двох підприємствах були порушені вимоги нормативної документації за мікробіологічними показниками, на 11 – за органолептичними, а на 17 – за фізико-хімічними показниками. Порушення санітарно-технічного стану зон санітарної охорони джерел водопостачання виявлені на п`яти підприємствах, ліцензії на користування надрами не мали 6 перевірених підприємств, а дозволу на спецводокористування не було на чотирьох підприємствах.

У ході перевірок на одному з селищних комунальних підприємств Черкаської області було виявлено замутненість води 4,64 мг/дм куб. (за вимогами стандарту – не більш як 1,5 мг/дм куб.), кольоровість - 94 градуси (вимоги – не більш як 20 градусів), зміст заліза - 1,64 мг/дм куб. (не більш як 0,3 мг/дм куб.). Окрім цього, на одному з комунальних підприємств Миколаєва у питній воді було виявлено 23 бактерії групи кишкових паличок в 1 кв. дм (за вимогами не більше трьох) і патогенні мікроорганізми.

За результатами перевірок якості питної води впродовж першого кварталу 2010 року 43 підприємства одержали приписи про усунення порушень, п`ять водопостачальників – приписи про заборону реалізації партій води питної на суму 5,1 тис. грн. Одному підприємству бути видано сім приписів про заборону реалізації продукції. До 31 підприємства були застосовані штрафи на суму 58,1 тис. грн. На 33 посадових осіб складено протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності і накладення штрафів на загальну суму понад 6 тис. грн.