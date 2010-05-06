У Луцьку кожен четвертий злочин дитина скоює п'яною

У Луцьку з початку року за розпивання спиртних напоїв в громадських місцях до адміністративної відповідальності притягнуто майже 100 підлітків. А кількість злочинів, учинених підлітками у стані алкогольного сп’яніння, збільшилась на 7,5% порівняно з минулим роком. Кожен четвертий злочин, скоєний дітьми, був спровокований вживанням алкоголю. Про це повідомили УНІАН у ВЗГ УМВС України у Волинській області.

Крім того, складено 45 адмінпротоколів за доведення неповнолітніх до стану сп’яніння, 41 – за продаж спиртних напоїв дітям. Також порушено 3 кримінальних справи за ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) КК України, зокрема за втягнення підлітків у пияцтво.

Як повідомив заступник командира взводу роти патрульної служби міліції Луцького МВ УМВС України у Волинській області Олександр САЛІВОНЧИК, щодня працівники міліції складають близько 5 адмінпротоколів за статтею 178 Кодексу України про адмінправопорушення щодо дотримання антиалкогольного законодавства. Найбільше правопорушників скупчується на зупинках, скверах, у парках, прибудинкових дворах, зауважив він. Загалом цього року складено 1240 адмінпротоколів на „вуличних пияків”. Крім того, під особливим наглядом - торговельні точки, де реалізовують алкоголь, зауважив він.

Проте останні рейди показують, що сьогодні можна помітити й позитивну тенденцію щодо зменшення кількості адмінпротоколів про дотримання антиалкогольного законодавства, „адже люди вже добре знають, що пити у громадських місцях заборонено законом”, - зазначив О.САЛІВОНЧИК.