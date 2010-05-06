Тернопільщина: службовці лікарні завдали державі збитків

У Тернопільській області викрито посадовців Монастириської районної комунальної лікарні, які завдали державі збитків на 223,108 тис. грн.

Як повідомила кореспонденту УНІАН старший прокурор відділу прокуратури області Олена КОЗЛОВА, службовці лікарні підписали та завірили печатками підроблені акти виконаних підрядних робіт щодо ремонту приміщення поліклінічного відділу райлікарні приватною фірмою з Рівного. Насправді ж ремонтні роботи не виконувалися, а підрядна організація неправомірно одержала з бюджету 223,108,3 тис. грн.

Стосовно посадовців лікарні прокурором Монастириського району порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.