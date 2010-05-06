В Україні зменшується народжуваність

В Україні на сьогодні спостерігається тенденція до зменшення народжуваності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції з посиланням на міністра Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

Так, якщо у першому кварталі 2008 року в Україні народилося понад 118 тис. немовлят, за цей же період 2009 року було зареєстровано 105 тис. народжень, то впродовж січня-березня 2010 року в Україні було зареєстровано лише 101,4 тис. народжень, зазначив міністр.

Разом з тим спостерігається тенденція й щодо кількості померлих громадян. За перший квартал 2010 року в Україні померло майже 153 тис. осіб. Для порівняння, за цей же період 2008 року в Україні померло понад 207 тис. осіб, 2009 року – понад160 тис. осіб.

Що стосується народжуваності, то з цього приводу всеукраїнській рекорд встановлено на Закарпатті, відзначив О.ЛАВРИНОВИЧ. Зокрема, за його словами, у першому кварталі 2010 року в Закарпатській області зафіксовано рекордний показник з перевищення народжуваності над смертністю.

Так, впродовж січня-березня поточного року кількість реєстрацій народження в регіоні перевищила кількість реєстрацій смерті на 12%. Такий показник в Україні фіксується вперше з початку 90-х років минулого століття, підкреслив О.ЛАВРИНОВИЧ.

За словами міністра юстиції, Закарпатська область, де традиційно фіксується найкраще співвідношення кількості зареєстрованих шлюбів до кількості розлучень, є традиційним лідером в Україні за показниками народжуваності.

При цьому в середньому по Україні кількість зареєстрованих з початку року смертей перевищувала кількість народжень майже на 36%.

Окрім Закарпаття, єдиним регіоном, де народжуваність перевищила смертність, є Київ. Так, з початку 2010 року у столиці було зареєстровано народжень майже на 6% більше, ніж смертей.

Крім того, у Рівненській області смертність перевищила народжуваність лише на 1%.

Найгірше співвідношення кількості зареєстрованих смертей до кількості народжень з початку 2010 року було зареєстровано в Сумській області - 117%. У Луганській області кількість померлих перевищила кількість новонароджених на 104%, у Полтавській області - на 95%, у Донецькій області – на 94%, у Запорізькій області - на 88%, у Черкаській області - на 86%, у Харківській області - на 83%, у Хмельницькій області - на 62%, у Дніпропетровській області - на 56%, в Одеській області - на 40%, у Чернігівській області - на 30%.