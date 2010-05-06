У 1-у кварталі забракували 22% хліба

Держспоживстандарт України впродовж першого кварталу 2010 року перевірив під час виробництва 70,22 тонни хліба й хлібобулочних виробів на суму 153,24 тис. грн.

Як повідомила УНІАН прес-служба комітету, через невідповідність нормативній документації було забраковано 15,12 т продукції на суму 66,3 тис. грн. (22%).

Загалом було проведено 104 перевірки, зокрема дві – повторні. Під час 87 із них було виявлено порушення. Зокрема, 39 перевірених підприємств порушували технологічну дисципліну, на 26 підприємствах були виявлені недоліки підготовки виробництва, на 18 – відсутність або неповна забезпеченість підприємства нормативною й технологічною документацією. Необхідного технологічного обладнання не було на одному з перевірених підприємств, незадовільне метрологічне забезпечення було на 23, а незадовільний контроль за параметрами технологічного процесу під час виготовлення продукції – на 30 перевірених підприємствах.

Найбільш поширеними порушеннями були неповний або відсутній вхідний контроль якості сировини, порушення періодичності контролю або відсутність контролю показників безпеки та якості готової продукції, порушення органолептичних вимог (зовнішній вигляд, смак і запах, стан м`якуша) й фізико-хімічних показників (вологість, кислотність або пористість м`якуша), маси виробу тощо.

За результатами перевірки хліба й хлібобулочних виробів під час виробництва впродовж першого кварталу 2010 року 17 суб`єктам господарювання була заборонена реалізація 38 партій продукції масою 3,48 т вартістю 23,16 тис. грн., 40 суб`єктам господарювання заборонена реалізація всієї продукції. Загальна сума штрафів становила 85,7 тис. грн. Працівники Держспоживстандарту склали 46 протоколів про адміністративні правопорушення на суму 9,57 тис. грн. Окрім цього, було видано 5 протоколів про адміністративні правопорушення в галузі метрології на 4 підприємствах на суму 1,1 тис. грн.