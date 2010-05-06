У Херсоні - велика аварія на водопроводі
17:22, 06 травня 2010Країна
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Без води 9 багатоповерхівок
У Шуменському мікрорайоні Херсона в ніч на 6 травня сталася аварія на магістральному водопроводі.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор Херсонського міськводоканалу Ігор КОЗАКОВ.
Без водопостачання залишилися 9 житлових багатоповерхівок, школа і 2 дитячих садки.
Планується, що сьогодні аварійна бригада міськводоканалу ліквідує аварію.
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