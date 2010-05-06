У Херсоні - велика аварія на водопроводі

Без води 9 багатоповерхівок

У Шуменському мікрорайоні Херсона в ніч на 6 травня сталася аварія на магістральному водопроводі. Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор Херсонського міськводоканалу Ігор КОЗАКОВ. Без водопостачання залишилися 9 житлових багатоповерхівок, школа і 2 дитячих садки. Планується, що сьогодні аварійна бригада міськводоканалу ліквідує аварію.

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