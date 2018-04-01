Керівник проектів Фонду Ахметова «Розвиток України» Денис Денисенко: через 5-7 років у тубвідділеннях не буде кому працювати

У Донецькій області - один з найнижчих показників укомплектованості лікарями-фтизіатрами. Станом на 1 січня 2010 року в області працює 229 лікарів, що становить 59,8% від необхідної кількості. В Україні відсоток укомплектованості лікарями-фтизіатрами трохи вище й дорівнює 70%. У зв`язку з цим Благодійний фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" спільно з Головним управлінням охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації в рамках "Програми подолання епідемії туберкульозу в Донецькій області в 2007-2011 рр" ініціював проведення в Донецькій області щорічного конкурсу "Найкращий молодий фтизіатр". Його мета - підняти мотивацію молодих фахівців та лікарів-інтернів до роботи у фтизіатричній службі, а також зробити престижною і актуальною професію лікаря-фтизіатра.

Цього року перше місце в номінації "Кращий молодий лікар-фтизіатр" присуджено Марині КОЗИНЕЦЬ - лікарю туберкульозного кабінету центральної міської лікарні м. Димитрове. Переможці отримали грошові премії від Фонду Ахметова - 5 тис грн за перше місце, 3 тис грн та 2 тис грн за друге і третє місця відповідно.

Детальніше про конкурс кореспонденту УНІАН розповів керівник програми "Подолання епідемії туберкульозу в Донецькій області» Фонду Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» Денис ДЕНИСЕНКО.

- Денисе, розкажіть про основну мету конкурсу.

- Відомо, що в Донецькій області, як і в цілому в Україні сьогодні епідемія туберкульозу, але разом з тим існує серйозна нестача фахівців для боротьби з цією страшною недугою. Так, в шахтарському регіоні укомплектованість фтизіатрами становить 59%, в лікарнях працюють фтизіатри пенсійного або передпенсійного віку, причому зі значним навантаженням - півтори або й дві ставки.

Тому, в найближчі 5-7 років, в наших тубдиспансерах та тубвідділеннях стане практично вже не буде кому працювати.

Ми бачимо, що в цьому конкурсі молодих фахівців, де віковими рамками було визначено участь лікарів до 35 років, конкурсантами стали всього 25 осіб з 250 працюючих в регіоні фтизіатрів, тобто, 10%.

Тому основною метою нашого конкурсу стало - підняти мотивацію молодих фахівців та лікарів інтернів до роботи у фтизіатричної службі, а також зробити престижною і актуальною професію лікаря - фтизіатра.

- Які були умови конкурсу?

- Ми проводили конкурс як серед молодих фахівців-фтизіатрів, так і серед лікарів-інтернів, які проходять інтернатуру на кафедрі фтизіатрії. Було два етапи конкурсу: перший - теоретичний, другий - практичний.

Конкурсанти відповідали на різні тести. У практичну частину, наприклад, входила оцінка рентгенівських знімків, їх опис, виявлення діагнозу. З практичних аналізів лікарі визначали стратегію лікування, а потім журі оціювало наскільки це зроблено коректно, правильно, чи відповідає міжнародним підходам і стандартам, наскільки на практиці це приведе до успіху лікування. Тести були підготовлені кафедрою фтизіатрії та пульмонології Донецького національного медичного університету. Причому другий етап конкурсу проводився за допомогою комп`ютерного тестування, з метою більш точної оцінки знань і навичок і, щоб уникнути суб`єктивності До журі входили представники обласного управління охорони здоров`я, Фонду Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України», Всесвітньої організації охорони здоров`я та кафедри фтизіатрії і пульмонології Донецького медуніверситету. Всі конкурси проходили у Донецьку в тренінговому центрі з навчання боротьби з туберкульозом для лікарів фтизіатрів з 21 квітня по 30 квітня і завершилися вітаннями переможців. Конкурс був досить цікавий, прозорий, проходив на обласному рівні, але з дотриманням Міжнародних стандартів.

- І все ж, як Ви вважаєте, що потрібно, щоб зробити престижною і актуальною професію лікаря-фтизіатра?

- Хоч би як Фонд мотивував і створював умови, однак фтизіатрам, насамперед, потрібна гідна оплата праці, а також добрі умови роботи. Тому що, коли фтизіатр працює в безпечних умовах з доброю вентиляцією, з хорошими засобами захисту, тоді не страшно йти на цю службу.

- Як ви оцінюєте нинішні умови праці фтизіатрів в лікарнях?

- Складно оцінити, все по-різному. Якщо порівнювати в цілому з Україною, то Донецька область на сьогодні виглядає набагато краще в цьому плані, але ще недостатньо добре - на «трієчку-четвірочку». За європейським рівнем, звичайно, не можна порівнювати, але все-таки це оцінка - не «одиниця». Тому що у нас є сучасне лабораторне обладнання, у нас є апарати, які дозволяють швидко виявляти захворювання.

Просто дуже часто обладнання, яке у нас поствляється до лікарень, не доукомплектовано. Наприклад, держава купує дорогу апаратуру, але витратні матеріали до неї не дає, і гарне обладнання стоїть мертвим вантажем. Так, буває, що на наше запрошення приїжджають міжнародні аудитори, відвідують наші лабораторії і бачать там мертвий вантаж - наприклад, холодильник, який не працює. А все через непродуману системи. Ось були б, припустимо, замовниками обласне управління охорони здоров`я, або та ж лікарня, якій потрібно це обладнання, вони б могли формувати замовлення. Але сьогодні процедура дуже непрозора. І часто лікарня, начебто бере участь у замовленні, але отримує не те, що планувала. Треба думати, як цю ситуацію змінити, і який використовувати механізм закупівель і формування замовлень для того, щоб обладнання працювало для людей.

- А як з наявністю медикаментів в цій галузі медицини? Чи є проблеми?

- Препаратами, взагалі-то, охоплена область в достатній кількості. Брак медпрепаратів є тільки в СІЗО, в пенітенціарному секторі. Там, за нашими відомостями, які надходять на «гарячу» лінію (0800 50 30 80, безкоштовна гаряча лінія фонду «Розвиток України» з питань туберкульозу - прим.ред.), Немає препаратів другого ряду - для лікування стійких, задавнених форм туберкульозу.

- А у в`язницях є фтизіатри при такій тотальній їх нестачі у звичайних медустановах?

- Є. А тепер уявіть собі, якщо в цивільному секторі погані умови для їхньої роботи, поділіть їх на 3 і 4, та отримаєте умови в тюремному секторі. Там лікарі працюють взагалі на ентузіазмі, на своїй репутації, не знаю навіть... Працюють на виживання. Ну і хворим там дуже часто не можна надати гідну допомогу. Наприклад, я був в одному зі слідчих ізоляторів - там не можна довго перебувати, не кажучи вже про лікування. Це нереально.

- Які пільги існують в державі за таку небезпечну роботу?

- Чесно кажучи, питання щодо пільг не врегульовано у фтизіатрії. Тому що лікар-інфекціоніст, який працює з хворими на ВІЛ-інфікованими, отримує серйозну надбавку, а фтизіатр - ні.

Розмовляла Олена Колгушева.