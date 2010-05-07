Новий спосіб лікування печії

Американські лікарі винайшли революційну методику лікування печії, що забезпечує гарантовано позитивний результат. Два маленькі магнітні браслети встановлюється на дно стравоходу, і з`єднуються разом. А в результаті їх роботи, припиняються витоки шлункового соку, що приводять до печії.

Близько 150 пацієнтів вже випробували на собі дію магнітної «перегородки». А зовсім недавно магнітний браслет дістав офіційне схвалення у Великобританії. Магніт встановлюється через черевну порожнину під час операції, що проходить під анестезією. Разом з тим, він не заважає проходженню їжі в шлунок.

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