Цілющі властивості салату

Вітаміни групи В, яких дуже багато у салаті, сприяють обміну речовин в організмі, особливо, якщо серед них є фолієва кислота, яка сприяє кровотворенню, запобігає порушенню процесів травлення, навіть гальмує розвиток атеросклеротичних та канцерогенних чинників. А за вмістом цього вітаміну салат залишає позад себе усі овочеві культури, крім шпинату та зеленої петрушки.

Завдяки вітаміну С вживання салату запобігає інфекційним та застудним захворюванням, а вітаміну Р - сприяє зміцненню капілярів та стінок судин.

Якщо ж говорити про мінеральні речовини, то слід сказати, що в салаті їх є не лише ціла низка (залізо, цинк, йод, калій, кальцій, кобальт), а вони ще й вдало поєднуються, що визначає цей овоч як вкрай потрібний у меню дітей, людей старшого віку, хворих на цукровий діабет, туберкульоз, з порушенням функцій печінки, нирок, травної системи. А сприятливе співвідношення солей калію і натрію регулює водно-сольовий обмін, справляє сечогінну дію, тому салат корисний, зокрема, гіпертонікам.

Залізо, яке надходить в організм з салатом (його більше лише в шпинаті), разом з хлорофілом стимулює кровотворення, сприяє росту дітей. А магній - регулює роботу мозку та нервової системи (навіть справляє снодійну дію).