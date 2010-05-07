Донеччина: підпільний цех масово випускав підроблену горілку

У Донецькій області співробітники Горлівського УБОЗ припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення лікеро-горілчаної продукції, в якому щодня випускали до 8 тис. пляшок підробленої горілки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Горлівського ГУ ГУМВС України в Донецькій області з посиланням на заступника начальника Горлівського УБОЗ Сергія БОРДАНОВА.

За його словами, спочатку оперативники отримали інформацію про те, що в магазини міста регулярно надходить фальсифікована горілка. Відпрацювавши ці дані, вийшли на цех з виробництва і розливу підробленого спиртного, який розташовувався у приватному секторі м. Артемівськ.

Оперативні заходи з його документування тривали близько року. Кілька днів тому горлівські УБОЗівці спільно з бійцями спецпідрозділу «Сокіл» припинили діяльність цього підпільного підприємства з повним виробничим циклом. У зловмисників було вилучено близько 3,5 тонн спирту, 6,5 тис. пляшок готової продукції, акцизних марок високої якості, етикеток відомих торгових марок, тари, а також устаткування, яке ними використовувалося.

С.БОРДАНОВ розповів, що незаконним бізнесом займалася компанія з десяти осіб, шестеро з яких безпосередньо виготовляли продукцію в цеху, причому в жахливих антисанітарних умовах. Тільки за один день цей «синдикат» випускав до 8 тисяч пляшок фальсифікату.

Працювали «підпільники» по 4-5 днів на тиждень, залежно від попиту. При цьому кожен з них заробляв від 100 до 150 грн. на добу. Після затримання свою діяльність вони пояснили тим, що іншої роботи просто не знайшли. Поставлявся фальсифікат, який за результатами дослідження визнано небезпечним для здоров`я, в різні міста області.

Р.БОРДАНОВ повідомив, що на сьогодні 32-річний організатор горілчаного бізнесу, раніше вже судимий за аналогічний злочин, утримується в ізоляторі тимчасового тримання, інші - на підписці про невиїзд. Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст.204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів», цією статтею передбачається покарання у вигляді позбавлення свободи строком до 5 років.