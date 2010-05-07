Чим небезпечні нітрати у ранніх овочах?

Нітрати вступають в реакцію з гемоглобіном крові і позбавляють червоні кров`яні тельця можливості насищати клітини киснем. В результаті порушується обмін речовин, дестабілізується нервова система, слабшають захисні функції організму. Крім того, нітрати знижують вміст вітамінів в їжі. Регулярне їх надходження в організм людини навіть в невеликих дозах зменшує кількість йоду, а це приводить до збільшення щитовидної залози. Встановлено, що нітрати також пов`язані з виникненням пухлин в шлунково-кишковому тракті і сприяють розвитку шкідливої кишкової мікрофлори, яка виділяє в організм людини токсини. Отже шкода нітратів для здоров`я людини є незаперечною.