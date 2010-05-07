Одна безсонна ніч може привести до діабету

11:20, 07 травня 2010
Країна
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Серйозність недоліку сну

Лише одна безсонна ніч може перешкодити організму повноцінно використовувати інсулін для переробки цукру, стверджують учені.

Дослідники вважають, що зв`язок між зменшенням кількості часу на сон і зростанням числа випадків резистентності до інсуліну і придбаного діабету може бути невипадковим.

"З наших даних виходить, що недостатня кількість сну вночі має серйознішу дію на регулювання обміну речовин, ніж вважалося раніше", - сказала директор медичного центру університету Лейдена Естер Донга, що очолювала дослідження.

Діабет другого типу викликається неможливістю організму повноцінно використовувати інсулін, унаслідок чого рівень цукру в крові росте, а це небезпечно для здоров`я. У всьому світі на цю недугу хворі приблизно 180 мільйонів осіб.

Раніше вчені вже виявили зв`язок між декількома ночами недостатнього сну і неповноцінним використанням інсуліну організмом, але Донга говорить, що нове дослідження стало першим, яке вивчило вплив лише однієї безсонної ночі на цю здатність організму.

podrobnosti.ua

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