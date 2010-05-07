Шампуні і креми - це повільна отрута

Американські та британські вчені серйозно стурбовані тією обставиною, що 99% парфумерної та косметичної продукції, що надходить на ринок, не проходить належної перевірки на безпеку (слід підкреслити, що мова йде про легальну продукцію, а не про підробки, з якими і без перевірок все зрозуміло). За наполягання фахівців, в недалекому майбутньому фірми-виробники будуть зобов`язані постачати випускаються засоби особистої гігієни особливої позначкою, що попереджає про відсутність гарантій їх нешкідливості.

Занепокоєння викликає перш за все так званий "ефект коктейля": день за днем на нашій шкірі змішуються безліч токсинів різних типів, і ніхто не знає ,чи вони з часом не завдадуть істотної шкоди здоров`ю.

У середньому людина користується щодня дев`ятьма продуктами гігієни, в яких міститься загалом 126 різних інгредієнтів. За допомогою існуючих тестів на безпеку можна перевірити, чи не викликає даний продукт таких реакцій, як почервоніння шкіри, висип і свербіж, але довготривалий ефект на здоров`я людини і навколишнє середовище залишається недослідженим.

Хімікалії становлять основу таких продуктів, як шампуні для волосся або крем для рук. Усмоктуючись в шкіру, вони можуть накопичуватися в жирових тканинах, а також у печінці, нирках, органах репродукції і мозку. Виробники косметики скаржаться на необгрунтоване роздування істерії, проте факти - річ уперта: лікарі знаходять промислові пластифікатори-фталати в сечі, консерванти-парабени - в пухлинах молочних залоз, штучні ароматизатори і антибактеріальні засоби - в молоці годуючих матерів. Як показали медичні дослідження, ароматичні речовини можуть провокувати астму, миючі засоби, що входять до складу шампунів, - пошкоджувати слизову оболонку очей, а хімічні речовини, що використовуються для фарбування волосся, - викликати рак сечового міхура і лімфому. Ще більша кількість компонентів, що застосовуються в засобах особистої гігієни, знаходиться у фахівців під підозрою в якості потенційних джерел ризику.

Якби мова йшла про фармацевтичні препарати, вся продукція, яка виявилася під підозрою, була знята з продажу, а на вивчення безпеки препаратів були б виділити великі грошові суми. Що стосується парфумерної промисловості, то тут політика забезпечення безпеки пущена на самоплив. А оскільки більшість із нас схильні вірити обіцянкам, що наша шкіра стане гладкою і посмішка - білосніжної, продукти, що містять потенційно небезпечні речовини, продовжують продаватися і використовуватися, і ніхто, заходячи з ранку в свою ванну, не знає, наскільки отруйний вміст полички у ванній.

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