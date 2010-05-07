Перекотиполе ефективне проти раку

На основі білих квіток качима волотистого (перекотиполе) можна створити ефективні ліки від лейкемії, які врятують тисячі життів, запевняють учені з британської добродійної організації Leukaemia Busters.

На їх погляд, екстракт з Gypsophila paniculata може збільшувати ефективність протиракових засобів в мільйони разів.

Дослідники говорять, що сапоніни здатні допомогти в лікуванні не тільки лейкемії, але і багатьох інших видів раку. Вони лише не знають, як краще застосувати це лабораторне відкриття до лікування онкопацієнтів.

compulenta.ru