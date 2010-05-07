Рецепти весняних вітамінних салатів

- 200 г листків салату, 100 г черешків ревеню, по 50 г зеленої цибулі і коріандру нарізати, додати 150 г потовчених ядер волоських горіхів, півсклянки молока, сіль. Перемішати, викласти в салатницю.

- 300 г салату нарізати, додати нарізані соломкою редиску (100 г), огірки (1-2 шт.), посічену зелень кропу та цибулі (по 50 г), траву васильків, чаберу чи майорану. Заправка: 0,5 склянки кефіру, 2 ст. ложки олії, 1 ст. л. зелені (кефір можна замінити кислим сиром, розведеним молоком).

- 200 г салату нарізати і змішати з 4 ст. л. кислої капусти (разом з розсолом). Присмачити 1 ст. л. олії.

- 200 г салату нарізати смужками, додати 3 посічених варених яйця, дрібно нарізану зелень петрушки, посолити і вимішати з сметаною або кисляком (200 г).

- Часник (3 зубки) розтерти з сіллю (0,5 ч. л.) та цукром (0,5 ч.л.), влити яблучний оцет (1 ст. л.), олію (1,5 ст. л.), охолоджену переварену воду (2 ст. л.), вимішати і заправити цим посічений салат (300 г).