Вилікувати астму можна ...під землею?

Унікальний експеримент з лікування астми... під землею досить успішно проводиться в ісламському Пакистані. Річ у тому, що в містечку Хевра, розташованому в двохстах кілометрах від столиці країни Ісламабаду, знаходиться одне з найбільших в світі родовищ солі. Ще у середині 19 століття англійцями в Хеврі була споруджена могутня інфраструктура по здобичі і переробці солі. Сьогодні соляні копальні тут успішно функціонують, а в одній з недіючих шахт навіть проводять численні екскурсії, які користуються величезною популярністю серед місцевих і зарубіжних туристів. І тут же успішно функціонує крупний медичний комплекс, що спеціалізується на лікуванні астми, - одного з найсерйозніших легеневих захворювань. Причому лікування пацієнтів відбувається глибоко під землею, в одній з соляних шахт, де для них обладнані спеціальні палати-блоки. Саме у них хворі проводять велику частину дня. Всі підлоги, стелі і стіни в цій клініці-печері зроблені з соляної цегли. У палатах підтримується певна температура і мікроклімат.

Як стверджують самі пацієнти, цілющі властивості місцевої солі дають про себе знати вже на другий день перебування тут. "Я приїхав сюди з Ірану, - розповідає Алі, один з пацієнтів комплексу. - Коли я вже просто задихався від нападів астми, мої родичі допомогли мені зібрати потрібну для лікування суму грошей і відправили сюди. Тепер мені набагато легше, і я навіть можу здійснювати піші прогулянки в гори".

ami-tass.ru