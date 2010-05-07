Президент доручив забезпечити меддопомогу ветеранам війни

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив органам влади забезпечити доступну та якісну лікувально-профілактичну допомогу інвалідам та ветеранам Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, з метою належного забезпечення доступної та якісної лікувально-профілактичної допомоги інвалідам та ветеранам війни В.ЯНУКОВИЧ доручив голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій забезпечити особистий патронат над шпиталями для інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни та взяття під особливий контроль питання належного функціонування цих закладів, приділивши необхідну увагу поліпшенню їх матеріально-технічного стану, а також забезпеченню лікарськими засобами і виробами медичного призначення.

Глава держави також дав доручення міністру охорони здоров`я України, голові Ради міністрів АРК, головам обласних, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій відновити постійне функціонування у структурі лікарень, диспансерів, клінік науково-дослідних інститутів та інших закладів охорони здоров`я палат для інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Президент також просить сприяти за участю органів місцевого самоврядування запровадженню шефства трудових колективів, громадських організацій, благодійних фондів тощо над шпиталями і палатами для інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни.