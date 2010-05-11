Медустанови безкоштовно діагностуватимуть меланому

12-14 травня у восьми містах України медичні установи проводитимуть безкоштовні прийоми громадян з діагностики меланоми.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив директор Інституту псоріазу та хронічних дерматозів Богдан ЛИТВИНЕНКО.

За його словами, акція проводитиметься у медичних установах Києва, Донецька, Маріуполя, Краматорська, Одеси, Ужгорода, Львова та Луганська в рамках Всесвітнього дня меланоми, який проводиться в країнах Європи з 1999 року.

“Цього року вже більше міст приєднуються до акції. Я вважаю, що наступного року буде вже вся Україна брати участь в таких заходах”, - зазначив Б.ЛИТВИНЕНКО, нагадавши, що Україна вперше приєдналась до ініціативи проведення безкоштовної діагностики меланоми минулого року. Тоді цю ініціативу підтримали як державні, так і приватні медичні заклади України.

За його словами, згідно з офіційними даними, показник захворюваності на меланому по Україні становить орієнтовно 10 випадків на 100 тис. населення.

“Ці дані корелюються з загальноєвропейськими. Можливо, в Центральній чи Західній Європі вони вищі – десь 15, але це, напевно, пов’язано з більш ранньою діагностикою”, - зазначив Б.ЛИТВИНЕНКО.

У свою чергу, голова проблемної комісії МОЗ та АМН України з дерматології та венерології Юрій АНДРАШКО зауважив, що кількість людей, які хворіють на рак шкіри, безпосередньо меланому, щороку зростає на 5-7%. “... Тобто людей, які мають і в яких діагностовано меланому, стає більше, ніж людей, в яких реєстровано первинно СНІД”, - підкреслив він.

За словами Ю.АНДРАШКА, в Європі щороку додатково реєструється 34 тис. випадків захворювання на меланому.

“Україна має також відповідну статистичну звітність, але якраз причиною нашої прес-конференції, нашої активності, є бажання створити прецедент, що вже має місце в окремих регіонах, по можливості раннього виявлення, ранньої діагностики меланоми, для чого потрібна активність дерматологічної спільноти”, - зазначив фахівець, додавши, що видалення на ранній стадії меланоми дає 95% гарантії того, що людина буде позбавлена цієї хвороби. Водночас, коли меланома вже дає метастази, лікування її малоефективне.

У свою чергу, головний позаштатний дерматовенеролог Головного управління охорони здоров`я Донецької ОДА Ігор КУЦЕНКО навів статистичні дані, згідно з якими на сьогодні серед хворих на меланому смертність в Україні складає 95%, а в Європі - тільки 5%.

“Це не говорить про низький рівень кваліфікації наших лікарів, відсутності медичного оснащення чи методів лікування, це говорить про культуру населення, ставлення до свого здоров’я. Ми хочемо, щоб відповідальність за здоров’я несли не тільки лікарі, а й пацієнти. Щоб вони розуміли, що є проблема – треба звернутися до лікаря. І тому такі масові заходи зараз проводяться в різних містах України”, - зазначив він.

Доктор медичних наук, професор, президент Української спільноти естетичної медицини Володимир ЦЕПКОЛЕНКО звернув увагу, що до групи ризику захворюваності на меланому потрапляють, серед інших, люди, які у салонах краси проходять курси ін’єкційних процедур для покращення своєї зовнішності. Зокрема, він відзначив послуги соляріїв і наголосив, що в багатьох країнах їх дозволено відвідувати лише після досягнення клієнтами певного віку, мінімум 18 років.

Також, за словами фахівця, встановлено, що підвищений ризик захворіти на меланому мають особи, які безконтрольно перебували на відкритому сонці в перші три роки свого життя.

Крім того, В.ЦЕПКОЛЕНКО відзначив важливість дотримання рекомендацій лікарів стосовно перебування на сонці у будь-якому віці.