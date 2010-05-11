Диво - шпинат

Шпинат — справжнє джерело вітамінів і мікроелементів. У шпинаті багато провітаміну А (каротину), вітамінів групи В, вітаміну С (аскорбінова кислота), Р, РР, протирахітичний вітамін D2. Багатий мінеральними солями, особливо сполуками заліза. За вмістом білків шпинат перевершує всі овочі, поступаючись тільки зеленому горошку і молодим стручкам квасолі, а так самому м`ясу. Є чемпіоном за змістом йоду, який оберігає від старіння.

Особливо він багатий вітамінами групи В – В1, В6 і РР. Містить в невеликій кількості і вітамін К.

Завдяки своєму вітамінно-мінеральному складу, шпинат є цінним продуктом для людей, страждаючих анемією. Для здорових людей шпинат теж дуже корисний, особливо для дітей і підлітків. Його споживання сприяє підвищенню гемоглобіну і збільшенню кількості червоних кров`яних клітин, поповненню запасів вітамінів і мінеральних речовин, підвищенню опірності організму до інфекційних захворювань. Єдиний недолік шпинату – високий вміст щавлевої кислоти.

Запобігає відшаровуванню сітківки ока, зміцнює судини. Показаний людям з ослабленим здоров`ям. Він добре засвоюється. Покращує діяльність підшлункової залози.

Використовується при захворюваннях нервової системи, недокрів`ї, гіпертонії, туберкульозі, цукровому діабеті, при перевтомі, рахіті, порушеннях росту у дітей. Стимулює роботу кишечника, уповільнює старіння клітин.

Суп-пюре із шпинату 2 порції

- пучок шпинату

- 200 г вершків

- 50 г сиру Пармезан

- 4-5 скибочок білого батона

- 2-3 зубчики часнику

- сіль, перець — на смак

Щавель або шпинат, припущені в маслі - 1,5 кг щавлю

- 4 ст.ложки вершкового масла

- 1 скл. нарізаної ріпчастої цибулі

- 3 ст.ложки подрібненої зелені петрушки

- 1/2 скл. сметани

- 1/3 скл. панірувальних сухарів

- 1/3 скл. тертого сиру

- сіль і часник - на смак

Вершкове масло треба розтопити на сковороді, обсмажити протягом 10 хвилин цибулю. Потім додати щавель і смажити, безперервно перемішуючи, протягом 3 хвилин. Після цього додати подрібнений часник, зелень петрушки, сметану, сухарі і сир. Підігріти суміш, не доводячи її до кипіння, потім посолити.

Виходить відмінний дієтичний і вітамінний гарнір.

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