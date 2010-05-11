Токсикоз передається по спадковості

Від раннього токсикозу страждає кожна друга вагітна жінка, причому 2% переживає цей стан найгостріше. Токсикоз важкого ступеня супроводжується неприборкною блювотою, що приводить до зневоднення організму і різкої втрати ваги.

Норвезькі дослідники прийшли до висновку, що токсикоз важкого ступеня має спадкову схильність: ймовірність його виникнення в три рази підвищується у жінок, чиї матері мали подібне нездужання під час вагітності.

Також учені радять майбутнім мамам не нехтувати протиблювотними препаратами, якщо вони призначені лікарем при важкій формі токсикозу. Їх використання набагато безпечніше для здоров`я матері і дитини, ніж наслідки, пов`язані з зневодненням організму.

deti.mail.ru