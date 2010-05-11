В Україні посилиться контроль за якістю молока та молочних продуктів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав зміни до Закону України "Про молоко та молочні продукти" щодо безпечності та якості молочних продуктів.

Текст закону розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно із законом, молоко, молочна сировина і молочні продукти, які виробляються в Україні та ввозяться на митну територію України, повинні відповідати показникам безпечності та якості для харчових продуктів, які встановлені нормативно-правовими актами України. Базисні норми масової частки жиру і білку в молоці розробляються і затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

Документом забороняється відокремлення процесу пакування молочних продуктів від технологічного циклу виробництва продукції (крім пакування масла, сиру, сухих молочних продуктів атестованими структурними підрозділами одного переробного підприємства, або атестованими переробними підприємствами, що входять до складу одного об’єднання). У виробництві традиційних молочних продуктів забороняється використовувати жири та білки немолочного походження, а також будь-які стабілізатори і консерванти.

Законом передбачено, що виробництво молока, молочної сировини і молочних продуктів (крім молочних продуктів для спеціального дієтичного споживання (використання), у тому числі продукти для дитячого харчування, харчування для спортсменів та осіб похилого віку) здійснюється за наявності експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з їхнього виробництва, що видається відповідним головним державним інспектором ветеринарної медицини, а виробництво молочних продуктів для спеціального дієтичного споживання (використання), у тому числі продуктів для дитячого харчування, харчування для спортсменів та осіб похилого віку – за наявності експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з їхнього виробництва, що видається відповідним головним державним санітарним лікарем.

Експлуатаційний дозвіл видається у встановленому законодавством порядку.

Контроль за безпечністю та якістю молока, молочної сировини і молочних продуктів здійснюється суб`єктами господарювання відповідно до закону шляхом додержання умов виробництва, зберігання та реалізації молока, молочної сировини і молочних продуктів відповідно до нормативно-правових актів; створення та діяльності лабораторій, обладнаних сучасними приладами і відповідними реактивами для визначення показників безпечності та якості молока, молочної сировини та молочних продуктів.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила цей закон 15 квітня.